Préliminaires LDC ‍: Lille connait ses adversaires potentiels

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

L'UEFA a dévoilé les premières grandes lignes de la course à la Ligue des Champions pour la saison prochaine.

La saison est à peine terminée que Lille doit se pencher sur la suivante. Plus tôt que les autres car avec leur 4e place, les Lillois sont qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Cela veut dire une double confrontation à remporter début août, avant un dernier barrage pour aller en phase de poule si rémunératrice. L’UEFA a dévoilé les futurs adversaires possibles du LOSC, qui sera tête de série pour ce 3e tour. Ce sera donc soit les Belges de l’Union Saint-Gilloise, une équipe à ne pas sous-estimer, soit les Néerlandais du FC Twente. Les deux autres adversaires potentiels seront les vainqueurs du 2e tour préliminaire entre Fenerbahçe (Turquie) et Dynamo Kiev (Ukraine), et Partizan Belgrade (Serbie) et Lugano (Suisse).

A noter qu’en cas de qualification pour les barrages, le niveau monterait d’un cran avec la possibilité d’affronter des équipes comme les Glasgow Rangers (Ecosse), le Slavia Prague (Tchéquie) ou le RB Salzbourg (Autriche).