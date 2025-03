LdC ‍: Lille a été trop peureux contre Dortmund, André est écœuré ‍!

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi soir, le LOSC a subi une terrible désillusion contre Dortmund. Après un excellent match aller, les Lillois ont mené le match retour 1-0. Cependant, le Borussia a pris le dessus en seconde période et a renversé les Dogues pour gagner 1-2. Un scénario cruel pour les hommes de Bruno Génésio. Interrogé par Canal+ au coup de sifflet final, le capitaine lillois Benjamin André n'a pas pu cacher son immense frustration. Pour lui, Lille a raté une qualification à sa portée à cause d'une trop grande frilosité.

🗣️ "On est éliminés parce qu'on a pas joué notre jeu"



Grosse déception pour le capitaine du LOSC, frustré après cette élimination aux portes des quarts de finale 🚪#LOSCBVB | #UCL pic.twitter.com/upH65Op5Dn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 12, 2025

« Peut-être qu’on a été un peu fragilisé par l’enjeu. Peut-être le fait qu’on mène 1-0, on s’est dit on va garder... (le score). Je sais pas ce qu’il s’est passé dans les têtes. Voilà, c’est une grosse déception. On n’a pas été éliminé parce qu’ils étaient largement au-dessus. On a été éliminé parce qu’on n’a pas joué notre jeu. […] Ça fait chier parce qu’il y avait la place », a t-il lâché au micro de Laurent Paganelli. Ce mauvais souvenir ne devrait toutefois pas gâcher la superbe campagne européenne de Lille cette saison.