Le LOSC en vente, la mise au point

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Propriétaire du LOSC depuis 2020, Merlyn Partners aurait des envies de vente du club, après le formidable travail réalisé par Olivier Létang pour remettre de l’ordre dans les comptes suite au passage de Gérard Lopez.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport il y a moins d’un mois, Alessandro Barnaba, le patron de Merlyn Partners qui détient le LOSC, avait ouvert la porte à cette éventualité. Un véritable coup de tonnerre auquel les supporters lillois ne s’attendaient pas, alors que leur club a retrouvé la forme à la fois sur le terrain mais aussi financièrement grâce à un travail colossal du président délégué Olivier Létang. Invité de RMC, le président lillois a justement réagi aux rumeurs d’une vente du LOSC. Dans l’After Foot, l’ex-dirigeant du Paris Saint-Germain a surpris tout le monde, y compris Daniel Riolo qui n’en revenait pas, en démentant formellement les rumeurs selon lesquels Merlyn Partners cherchait actuellement à vendre ses parts du club lillois.

Le LOSC bientôt vendu, Olivier Létang dément

« Il faut remettre dans le contexte, une interview de Merlyn Partners en Italie a été mal interprétée. Aujourd’hui, le club n’est pas en vente. Il n’y a aucune démarche, il nous reste un certain nombre de choses à faire. Non, le club n’est pas en vente. Vous avez des informations que je n’ai pas ? Nous n’avons fait aucune démarche, il n’y a pas de démarche de notre part de vendre le club. Si vous reprenez exactement l’interview, ce n’est pas ce qui a été dit. Aujourd’hui, le club n’est pas à vendre, pas du tout. Il nous reste des choses à faire, nous avons des projets. On est sur une dynamique intéressante et ce n’est pas dans les plans de vendre le club. Nous n’avons aucun contact avec personne, nous n’avons pas prévu de vendre le LOSC » a affirmé Olivier Létang, pour qui un changement de propriétaire n’est pas du tout à l’ordre du jour du côté de Lille. Une nouvelle qui sera accueillie comme un soulagement par les supporters lillois car par les temps qui courent, les Nordistes sont sans doute très heureux de la gestion de leur club ces derniers temps.