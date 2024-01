L1 ‍: Mourinho flashe sur un crack de Lille, ce n'est pas Yoro

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

La défense lilloise est décidément très courtisée. Ce n’est pas nouveau pour Leny Yoro mais voilà que son compère Alexsandro est lui aussi ciblé par de grosses écuries européennes.

Titulaire indiscutable aux yeux de Paulo Fonseca, Alexsandro a parfaitement géré la concurrence de Samuel Umtiti à Lille. Le défenseur brésilien s’est imposé comme un taulier de l’équipe au côté de Leny Yoro, formant avec le jeune international espoirs français une défense de fer dans le Nord. Les performances du n°4 du LOSC ne sont pas passées inaperçues chez les cadors européens et selon les informations de L’Equipe, un premier courtisan est sur le point de passer à l’action pour tenter d’enrôler Alexsandro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex (@alexsandroribeirojr_)

Le quotidien national dévoile que les Dogues vont prochainement recevoir une proposition de l’AS Roma. En effet, José Mourinho a flashé sur le défenseur lillois et aimerait le recruter dès le mercato hivernal afin de renforcer l’arrière-garde du club de la Louve. José Mourinho aimerait s’offrir le joueur et la Roma va formuler une proposition de prêt avec obligation d’achat « dans les jours à venir » selon le média. Lille peut trembler, sa défense est très courtisée et ses éléments pourraient partir les uns après les autres. L’objectif du président Olivier Létang est toutefois de conserver Alexsandro et Yoro au minimum jusqu’à la fin de la saison. Mais les offres vont tomber et selon le montant de celle-ci, il sera difficile de résister à toutes les attaques.