LOSC ‍: Létang reprend Genesio de volée

Le LOSC a chuté ce week-end face au Havre à domicile. Une défaite gênante qui provoque quelques tensions chez les Dogues, notamment entre Bruno Genesio et Olivier Létang.

Le LOSC souffle le chaud et le froid depuis quelques semaines. La qualification directe en huitièmes de finale de la Ligue des champions a plus qu'impressionné, tout comme la dynamique qui suivait en Ligue 1. Mais depuis quelque temps, les hommes de Bruno Genesio n'ont plus la même efficacité. La récente défaite à domicile face au Havre, qui joue sa survie en Ligue 1, fait parler dans le nord de la France. Pour Bruno Genesio, le LOSC paye une partie des choix qui ont été faits cet hiver lors du mercato. L'entraîneur français voulait notamment l'arrivée d'un nouveau défenseur. Et il n'a pas hésité à le rappeler juste avant d'affronter Le Havre.

Létang n'a pas aimé du tout

Au sortir de la défaite contre les Normands, Olivier Létang a été interrogé sur le sujet. Forcément, cela est mal passé. Le président de Lille n'a d'ailleurs pas manqué de recadrer Bruno Genesio : « Je vous pose moi-même la question. Vous pensez qu’aujourd’hui, ou mardi, on a perdu parce qu’il nous manquait quelqu’un ? En défense ? Non. Vous pensez aujourd’hui que c’est la défense qui… Vous avez vu, comme moi, la première mi-temps ? En défense ? Non, mais ça, c’est le… Ça, en fait, ça m’énerve. Parce que ce sont les fondamentaux d’un sport collectif. On a un groupe, vous l’avez tous dit, vous l’avez tous vécu, qui a fait des choses extraordinaires. Ce groupe, il manque quoi aujourd’hui ? Il manque Zhegrova, il manque Matias Fernandez-Pardo, ok. Mais on s’est renforcé devant. On a un groupe qui est qualitatif et quantitatif. Nos résultats n’ont rien à voir avec le mercato ». Voilà qui est clair et qui devrait entrainer une petite mise au point en interne. Le LOSC affrontera le Stade Rennais lors de la prochaine journée de Ligue 1. Un défi face à des Bretons invaincus depuis l'arrivée d'Habib Beye.