Lille ou le PSG, Jonathan David brise le silence

Par Corentin Facy

Buteur contre Reims samedi, Jonathan David a remis ça contre le Slavia Prague ce mardi. Annoncé dans le viseur du PSG, l’international canadien réalise un début de saison prolifique, malgré l’agitation autour de son avenir.

Auteur d’un excellent début de saison avec 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues, Jonathan David fait l’objet de rumeurs l’envoyant au Paris Saint-Germain ces derniers jours. Et pour cause, le champion de France en titre a perdu Gonçalo Ramos pour au minimum trois mois après le match au Havre, et il n’est pas interdit que Luis Campos recrute un avant-centre dans l’urgence. Le profil de Jonathan David a plusieurs avantages. D’abord, l’international canadien connait la Ligue 1 sur le bout des doigts. Ensuite, il n’est pas hors de prix en raison de sa situation contractuelle puisque son bail actuel avec le LOSC expire dans un an, soit en juin 2025.

Interrogé sur son avenir après la victoire des Dogues contre le Slavia Prague en barrage de Ligue des Champions mardi, l’ancienne gâchette de La Gantoise a reconnu qu’il était lui-même un peu perdu au sujet de son avenir et que rien n’était encore certain, ni dans un sens ni dans un autre. « On ne discute pas encore de prolongation. Ça peut venir. On verra. Je ne sais pas. Prolonger ? On en a parlé un peu avec le président. Mais je pense qu’une fois le mercato fermé, on pourra discuter un peu plus calmement » a lancé Jonathan David, avouant à demi-mot qu’une prolongation n’était pas à l’ordre du jour, tant que le mercato estival était encore ouvert, avant de poursuivre.

« Ce que je veux ? Ce n’est pas exactement clair. Je dois y réfléchir. C’est pour ça que je n’ai pas encore discuté. Pour l’instant, je suis encore là, je prends du plaisir et après, on verra. Je réalise que je suis important, mais on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Je ne sais pas en pourcentages, mais je pense qu’il y a encore de belles chances d’être à Lille. J’ai encore un an de contrat » a reconnu Jonathan David, qui ne ferme donc pas la porte à l’idée de rester une dernière année à Lille avant de partir libre de tout contrat. Ce qui serait, il faut bien le dire, un désastre pour les finances du LOSC au vu de la valeur marchande du buteur canadien, lequel est actuellement estimé à environ 40 ME sur le marché des transferts.