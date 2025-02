70 ME perdus, le mercato va faire mal au LOSC

Pour Lille, le prochain mercato risque de commencer avec deux coups durs. Sauf revirement de situation, le milieu de terrain Angel Gomes et l’attaquant Jonathan David devraient partir en fin de contrat. Un énorme manque à gagner pour le club nordiste.

Contrairement à d’autres pensionnaires de Ligue 1, le LOSC ne devrait pas trop souffrir de la crise des droits TV. Du moins pas dans l’immédiat. Pour compenser la perte, Lille pourra compter sur les recettes de l’UEFA. Son beau parcours en Ligue des Champions lui rapportera au moins 75 millions d’euros, sachant que le montant peut encore augmenter en cas de qualification pour les quarts de finale au détriment du Borussia Dortmund. Seulement voilà, le club nordiste devrait perdre à peu près la même somme dans les prochains mois.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angel Gomes signed with ROOF as new agency to represent him ahead of summer transfer window.



Gomes will leave Lille as free agent and his next move will be decided in the next months. 👀 pic.twitter.com/hqJivmnfaY