L1 ‍: Six mois à Lille, Samuel Umtiti veut déjà partir

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Recruté en tant que joueur libre en provenance de Barcelone l’été dernier, Samuel Umtiti ne s’est pas imposé à Lille, où il passe derrière Leny Yoro et Alex Sandro dans l’esprit de Paulo Fonseca.

Après une belle saison en prêt à Lecce, Samuel Umtiti a débarqué à Lille avec beaucoup d’ambitions l’été dernier. L’objectif du champion du monde français était simple, confirmer sa belle saison en Italie en enchainant les matchs au LOSC et en s’imposant comme un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca. Ce n’est malheureusement pas le cas puisque « Big Sam » n’a disputé que six matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Dans l’ombre de la très bonne charnière composée de Leny Yoro et d’Alex Sandro, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais peine à se faire une place.

Et cette situation ne lui convient pas du tout, à tel point que Samuel Umtiti a demandé à quitter Lille lors du mercato hivernal selon le quotidien catalan Sport. Le média, qui suit de près l’actualité du joueur depuis son passage au FC Barcelone, affirme que Samuel Umtiti a demandé à Olivier Létang d’accepter son départ au mois de janvier. Après de longs mois éloignés des terrains en raison de blessures à répétition, Umtiti est frustré. Enfin opérationnel, il souhaite enchainer les matchs et cela peu importe sa destination, car le joueur est ouvert à tout.

Umtiti très courtisé en Italie et en Turquie

Y compris à un exil dans le championnat turc, où l’Istanbul Başakşehir est sur les rangs pour l’accueillir. Plusieurs clubs italiens dont les noms n’ont pas encore filtré ont également manifesté leur intérêt après la belle saison réalisée par Samuel Umtiti du côté de Lecce en 2022-2023. Autant dire que malgré son faible temps de jeu au LOSC, l’international français jouit toujours d’une belle cote en Europe et ne devrait pas peiner à trouver un nouveau challenge… à condition que Lille le laisse partir. Car pour l’heure, on ignore si les Dogues sont ouverts à un départ de leur joueur, qui reste important dans la rotation. D’autant que Lille disputera les 8es de finale de la Conférence League en 2024.