Jonathan David successeur de Giroud, Lille gâche tout

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Lille jusqu’en 2025, Jonathan David a de grandes chances de quitter le Nord en juin prochain. Son profil plait à de nombreux clubs en Italie. Mais le LOSC n’a pas l’intention de brader son buteur canadien.

Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Jonathan David est un attaquant apprécié à travers l’Europe. Déjà cité comme un sérieux candidat au départ l’été dernier, l’attaquant canadien de Lille n’a finalement pas reçu les offres espérées. Qu’en sera-t-il en juin prochain ? A en croire les informations de Calcio Mercato, de nombreux clubs sont sur les rangs pour s’octroyer les services de Jonathan David, en Angleterre mais surtout en Italie. Deux clubs se détachent parmi ceux qui s’intéressent à l’attaquant canadien : l’AC Milan et Naples.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Les deux cadors du championnat italien ont grandement besoin de recruter un avant-centre dans l’optique de la saison prochaine. Le club lombard souhaite trouver un digne successeur à Olivier Giroud tandis que Naples est dans le besoin de se renforcer en attaque pour compenser le probable départ de Victor Osimhen, courtisé par le PSG et par de nombreux clubs anglais tels que Chelsea ou Arsenal. Jonathan David coche beaucoup de cases et suscite un réel engouement à Naples et au Milan AC mais selon Calcio Mercato, les exigences de Lille sont pour l’instant trop élevées.

Lille réclame 50 millions d'euros pour David

Et pour cause, Olivier Létang ne souhaite pas discuter en-dessous de 50 millions d’euros pour le transfert du buteur canadien, une somme trop élevée aux yeux des dirigeants milanais et napolitains. Les discussions vont se poursuivre dans les semaines à venir, mais Lille n’est pas vraiment en position de force car s’il ne part pas cet été, Jonathan David sera libre dans un an et pourrait donc s’en aller pour zéro euro… sauf s’il prolonge. Les dirigeants nordistes n’ont pas intérêt à se tromper dans ce dossier car inutile de préciser que l’ancien attaquant de La Gantoise représente leur valeur marchande la plus élevée, avec Leny Yoro et Edon Zhegrova.