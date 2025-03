Une alliance Suisse-Allemagne contre le LOSC, Létang craque ‍!

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Battu et éliminé par Dortmund, le LOSC a subi une grosse désillusion. Si Lille n'a pas été suffisamment performant, l'arbitrage de M.Sandro Schärer a aussi fait parler. Olivier Létang a remis en cause sa nomination pour ce match à cause... de sa langue.

Le LOSC a quitté la Ligue des champions avec un énorme sentiment de frustration. Après un superbe match aller, les Dogues sont un peu passés au travers de leur manche retour. Cependant, ils avaient la capacité d'éviter une défaite et de se qualifier ce soir. C'était clair pour leur président Olivier Létang. Après le match, il a surtout chargé l'arbitre suisse du match Sandro Schärer. Le patron du club nordiste ne digérait pas le pénalty sifflé pour une faute de Meunier sur Guirassy, jugeant la faute inexistante. En plus, il estimait que le défenseur allemand Waldemar Anton aurait dû être expulsé pour un deuxième carton jaune. Pour expliquer les mauvaises décisions arbitrales, Létang a mis en avant le fait que l'arbitre suisse était de langue allemande et ne pouvait pas être totalement objectif.

💥 Olivier Létang se plaint de l'arbitrage après l'élimination du LOSC : "Quand j'ai vu que l'arbitre était Suisse-Allemand, j'ai trouvé ça assez particulier. Il parlait en allemand exclusivement à la mi-temps avec les joueurs de Dortmund." pic.twitter.com/4HzNcG2VfF — RMC Sport (@RMCsport) March 12, 2025

« Pour tout vous dire, quand il y a eu la désignation de l'arbitre (Sandro Schärer) et que j'ai vu qu'il était suisse allemand, j'ai trouvé ça particulier. À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand. Il y a penalty et il y a carton rouge. Vous avez vu que Kovac l'a immédiatement sorti après sa faute (W.Anton) ? Il fait exactement la même en première période, et il y a carton jaune une fois, et pas l'autre. C'est particulier... », a t-il lâché en zone mixte. Une sortie qui va faire parler et, ce bien au-delà de la métropole lilloise.