Un intérêt du LOSC ‍? Un Algérien s'en moque

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Désireuse de s’offrir un nouvel élément offensif, notamment pour compenser la longue absence prévue d’Edon Zhegrova, le LOSC a jeté son dévolu sur Anis Hadj Moussa. L'international algérien n’en a toutefois que faire de l’intérêt lillois.

Le LOSC ne s’attendait probablement pas à une telle sortie en public. En marge de la dernière journée de Ligue des champions du Feyenoord, Anis Hadj Moussa s’est présenté face aux journalistes pour le traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour les journalistes de revenir sur les rumeurs faisant état d’un vif intérêt des Dogues pour l’ailier droit algérien. Une discussion qui tombe à pic puisque le club néerlandais se déplace à Pierre-Mauroy pour espérer glaner sa place dans les huit premiers du classement en cas de victoire - même chose pour le LOSC. Pour autant, Anis Hadj Moussa semble n'en avoir que faire des rumeurs. Le Fennec a tout simplement balayé l’intérêt lillois. Des propos qui ne font pas les affaires des dirigeants nordistes. Sauf si c’est un coup de communication.

Anis Hadj Moussa démonte l’intérêt du LOSC

LOSC : Terrible nouvelle pour Edon Zhegrova https://t.co/CtxQHBcTIx — Foot01.com (@Foot01_com) January 26, 2025

« Je ne lis pas ce qu'il s'écrit sur moi. J'ai quelqu'un qui s'en occupe. Moi, je me concentre sur tout ce qu'il se passe sur le terrain. Je suis revenu en quelque sorte dans ma région. J'ai été formé à Lens. C'est quelque chose de grand de pouvoir jouer contre Lille. Je donnerai mon maximum pour ce match. Mais ce n'est pas si spécial. Ils me veulent ? Ça ne m'intéresse pas trop là, maintenant. C'est une fierté. Je suis très content de disputer ce match de Ligue des champions avec Feyenoord. C'est un rêve de gosse. C’est mon premier match professionnel en France. Ça fait plaisir. C'est un bon défi pour moi », a déclaré Anis Hadj Moussa en conférence de presse à propos de l’intérêt du LOSC.

Pour rappel, les dirigeants lillois ont fait de lui leur priorité absolue pour cette fin de mercato. Et on peut les comprendre. Supporter du LOSC assumé malgré sa formation au RC Lens, l’international algérien réalise une belle première saison avec le Feyenoord. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues, il s’est surtout démarqué en Ligue des champions en ayant été déjà décisif 4 fois en 6 matchs. L’occasion pour lui de réitérer devant son potentiel futur public ?