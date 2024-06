Jonathan David à Chelsea, Lille ouvre la porte

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec le LOSC, Jonathan David a un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Chelsea a bien compris le message et a contacté l'attaquant canadien.

Après quatre saisons sous le maillot de Lille, Jonathan David va très certainement découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. N'ayant pas l'intention de voir le natif de Brooklyn partir libre dans un an, Olivier Létang est à l'écoute des offres. L'une d'elles se prépare actuellement du côté de Chelsea révèle The Athletic. Les dirigeants du club londonien ont même déjà noué des contacts avec les représentants de Jonathan David afin de connaître les intentions de l'attaquant de 24 ans, dont on sait qu'il est suivi par plusieurs gros clubs européens. Pour l'instant, l'intérêt des Blues pour le joueur du LOSC ne s'est pas concrétisé par une offre dans la mesure où le staff de Chelsea n'a pas encore fait de choix définitif pour renforcer l'équipe mise à la disposition de Enzo Maresca, l'entraîneur qui a été nommé suite au départ de Mauricio Pochettino.

Quoi qu'il en soit, Todd Boehly n'aura aucun mal à payer le prix qu'il faut pour s'offrir Jonathan David, dont la valeur est estimée à 50 millions d'euros par Transfermarkt. D'autant que le patron de Chelsea a de bonnes relations avec Olivier Létang, ce qui facilitera d'éventuelles négociations entre Lille et le club de Premier League. Il faut cependant savoir si l'international canadien est tenté à l'idée de rejoindre un club prestigieux, mais qui se cherche un peu depuis quelques saisons. La seule certitude dans ce dossier est qu'il est désormais totalement improbable soit encore en Ligue 1 la saison prochaine, et encore moins à Lille où l'on peut envisager un gros pactole financier avec ce seul transfert.