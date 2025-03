Benjamin André et Lille, l’étonnant divorce du mercato d’été ‍?

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Capitaine du LOSC, Benjamin André est cette saison encore un élément indispensable de l’équipe de Bruno Genesio. Son avenir s’écrit pourtant en pointillés alors que son contrat expire dans un an.

Lillois depuis son transfert en provenance de Rennes en 2019, Benjamin André s’est imposé au fil des années comme un joueur indispensable dans le Nord. Capitaine, le milieu de terrain de 34 ans arrive à un moment charnière de sa fin de carrière. Et pour cause, Benjamin André sera en fin de contrat dans un an et pour le LOSC, il est peut-être l’heure de se poser les bonnes questions sur l’avenir de son capitaine. Une tendance confirmée par le site Livefoot, qui explique qu’en interne, on se demande si ce n’est pas le meilleur moment pour faire partir Benjamin André, avant que ce dernier soit libre et puisse partir gratuitement. Le média ajoute que le salaire du capitaine lillois pèse lourd dans l’équation puisque l’ancien joueur de l’AC Ajaccio est l’un des plus gros salaires du club avec des émoluments estimés par L’Equipe à environ 180.000 euros par mois.

Une réflexion menée sur l'avenir de Benjamin André

S’il incarne « l’âme du LOSC », il est également considéré comme « un pilier vieillissant que les dirigeants pourraient laisser partir, à un an de la fin de son contrat » selon nos confrères. Chez les supporters lillois et dans l’esprit de Bruno Genesio, ce départ représenterait sans doute un véritable coup dur sportivement. Mais la réflexion d’Olivier Létang et du board lillois va évidemment plus loin avec une logique économique et la tentation de vendre Benjamin André avant de le voir filer libre existe bel et bien. Reste à voir ce que décideront les dirigeants du LOSC et ce que souhaitera le joueur pour sa fin de carrière, lui qui a sans doute envie de poursuivre dans le Nord au moins jusqu’au terme de son contrat alors qu’il totalise 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison, la grande majorité en tant que titulaire.