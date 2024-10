Jonathan David va partir sans laisser un centime à Lille

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Mauvaise nouvelle pour Lille, le départ de Jonathan David pour zéro euro à l’issue de la saison ne fait plus de doute. Fabrizio Romano a confirmé que l’international canadien n’allait pas prolonger dans le Nord.

Cinq ans après avoir payé 27 millions d’euros pour le recruter à La Gantoise, Lille va perdre Jonathan David pour zéro euro en juin prochain. L’international canadien arrive à la fin de son contrat, et aucun accord n’a été trouvé pour la prolongation du buteur de 24 ans, lequel va donc partir libre pour s’engager dans le club de son choix. Un coup dur confirmé par Relevo ainsi que par Fabrizio Romano, et qui sera préjudiciable pour les finances du LOSC, qui a cherché à vendre Jonathan David ces deux dernières années… sans trouver preneur.

Avec un statut de joueur libre, on peut légitimement penser que l’international canadien (56 sélections, 29 buts) ne manquera pas de propositions. L’Arabie Saoudite est notamment sur les rangs au même titre que le FC Barcelone, qui cherche une doublure à Robert Lewandowski et qui est très intéressé par la perspective de recruter l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 à prix réduit. Le joueur de son côté ne devra pas se manquer. A 24 ans, il est à un tournant de sa carrière et son choix sera crucial, après avoir brillé pendant cinq ans en Ligue 1 sans jamais confirmer sur la scène européenne.