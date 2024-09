Renvoyé à Lille, Zhegrova dénonce le mensonge de ses dirigeants

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Pendant la dernière trêve internationale, Edon Zhegrova avait été renvoyé par sa fédération. L’international kosovar aurait adopté un comportement inadapté. Quelques semaines plus tard, le Lillois a profité d’une conférence de presse pour rétablir la vérité.

Efficace cette saison, Edon Zhegrova n’a pas pu profiter de sa forme en sélection. L’international kosovar faisait bien partie du rassemblement pendant la trêve au début du mois. Mais l’ailier du LOSC avait été renvoyé par sa fédération. En cause selon les premières rumeurs, une sortie nocturne jugée inadaptée. Ce n’est pourtant pas la version du Lillois qui s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse.

Zhegrova rétablit la vérité

« Ce n’est pas un secret. Ce n’est rien. J’étais juste en retard à une réunion, a corrigé l’ancien joueur du FC Bâle. Ce n’est pas le coach qui a pris la décision, c’est la fédération. C’est pour cela que j’étais un peu en colère. Il y a quelques personnes qui ne t’aiment pas et ils essaient de dire des mauvaises choses sur vous. Je sais à quel point je suis professionnel et après avoir vu des informations disant que j’étais en soirée... Ce n’est pas ce que je ferais car si je devais sortir, tout le monde le saurait et il y aurait eu des photos. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edon Zhegrova (@edonzhegrova10)

« Ce ne sont que des fausses informations, mais je pense que le pire c’est que ce n’est pas le coach qui a pris la décision, c’était la fédération, a insisté Edon Zhegrova. Quand vous êtes en retard à une réunion, je pense que c’est au coach de prendre une décision. Mais c’est fini, ça n’a plus d’importance pour moi. » Si l’ailier droit a su tourner la page, c’est aussi grâce au soutien de son entraîneur à Lille Bruno Genesio.

« J’ai une très bonne relation avec le coach. Il me parle tous les jours. Il essaie de m’aider, c’est important pour moi. Pas seulement lui mais tout le staff. Il me connaît, il sait que je suis professionnel et que je ne fais pas ce genre de choses. Tout ce qui est arrivé c’est que j’étais en retard à une réunion. Mais ça ne dit pas que tu n’es pas professionnel. J’ai une très bonne relation avec lui et je suis très content », s’est réjoui le Dogue auteur de six buts cette saison toutes compétitions confondues.