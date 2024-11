LOSC ‍: Chevalier arrive à Clairefontaine, le Barça fonce dessus

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Récompensé de ses très bonnes performances avec le LOSC, Lucas Chevalier a été convoqué en Equipe de France ces dernières heures pour la première fois. Plusieurs clubs européens dont le FC Barcelone sont prêts à sortir le chéquier dans les prochains mois.

L’un des plus gros talents du football français se nomme indéniablement Lucas Chevalier. Le gardien de 23 ans, gardien du LOSC, est depuis le début de la saison dernière l’un des derniers remparts les plus fiables de Ligue 1. Le joueur formé dans le Nord a été prêté à Valenciennes en 2021/2022 avant de prendre la place de numéro 1 à Lille. Récompensé de ses performances régulières, Chevalier, qui a été décisif contre le Real Madrid et la Juventus en Ligue des Champions ces dernières semaines entre autres, va découvrir l’Equipe de France durant ce mois de novembre. Son changement de statut a logiquement attiré les sirènes des plus grands clubs européens. Le FC Barcelone est prêt à passer à l’action dans les prochains mois pour l’attirer dans ses filets et s’assurer un titulaire dans les cages sur le long-terme, annonce le média local Sport.

Le Barça prêt à payer 25M€ pour acheter Chevalier

💬 Lucas Chevalier : « Lille est un grand club d'Europe, mais il y a des étapes au-dessus. Forcément, chaque gardien n°1 joue dans un très grand club. » pic.twitter.com/Y6R6vjR3uA — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 12, 2024

Les Blaugrana, leaders de Liga, ont vu Marc-André Ter Stegen se blesser gravement, et la direction catalane souhaite se mettre à la recherche d’une option sur le long-terme avec un gardien plus jeune, car Inaki Pena n’a pas le niveau suffisant pour s’imposer durablement dans les cages du Barça, tandis que Szczesny a signé pour quelques mois en sortant en plus de sa retraite. Diogo Costa et Marcin Bulka sont également des noms pouvant intéresser Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le LOSC, Lucas Chevalier était présent en conférence de presse à Clairefontaine ces dernières heures et ne s’interdit pas de viser plus haut : «Je joue au LOSC. Tous les joueurs jouent dans un grand club européen. Lille est un grand club européen mais il y a des étapes au-dessus. La place de n° 1 dépend d'un très grand club. Il faut avoir cette lucidité», a-t-il affirmé. Valorisé à 25 millions d’euros, le joueur va être fortement sollicité cet été et il va devoir prendre une décision forte dans les mois à venir.