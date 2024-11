Gratuit, Jonathan David demande 80 ME au Barça

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Libre l’été prochain, Jonathan David a lancé un appel du pied au FC Barcelone. Mais pour réaliser son rêve, l’attaquant du LOSC réclame un total de 80 millions d’euros au club catalan. De quoi susciter quelques interrogations au Barça.

Lille ne s’avoue pas vaincu. Alors que Jonathan David arrive bientôt à la fin de son contrat, le président Olivier Létang lui a transmis une offre de prolongation. L’attaquant de 24 ans n’a pas encore répondu à la proposition de son supérieur et semble davantage se diriger vers un départ libre l’été prochain. Il faut dire que l’international canadien ne manque pas de sollicitations. Plusieurs grands d’Europe seraient prêts à l’accueillir. Mais de son côté, Jonathan David rêve du Barça.

« Barcelone a toujours été l'équipe que j'ai soutenue durant mon enfance, révélait le Lillois à The Athletic cette semaine. Lorsque vous grandissez en soutenant une équipe, vous rêvez de jouer pour elle. » Sa déclaration n’est évidemment pas passée inaperçue en Catalogne. D’autant que le Barça suit sa situation depuis plusieurs mois. Il n’est pourtant pas certain que les Blaugrana se jetteront sur Jonathan David, prévient le quotidien Sport. Pour commencer, le FC Barcelone a appris que l’opération coûterait au total 80 millions d’euros entre le salaire sur quatre ans, la prime à la signature et les commissions.

Barcelone a des doutes sur David

Ce serait un investissement important pour un club toujours fragile sur le plan financier. Le Barça, dont les dirigeants ne sont pas tous convaincus par la pertinence de cette piste, n’a entamé aucune négociation sérieuse pour le buteur du LOSC dont le profil suscite quelques doutes. En effet, les Catalans se demandent si Jonathan David montrera la même efficacité contre les défenses basses rencontrées par le Barça. De plus, étant donné que le titulaire Robert Lewandowski va prolonger, une recrue en pointe viendrait en tant que doublure. Pas sûr que le Barça veuille miser gros sur un remplaçant. La priorité concerne plutôt le poste d’ailier gauche.