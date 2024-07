Le Real traîne, Man United grille tout le monde pour Yoro

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Leny Yoro ne sera certainement plus un joueur du LOSC dans les prochains jours. Le défenseur central français ne manque pas de courtisans pour continuer sa jeune carrière.

Le LOSC s'est fait une raison : Leny Yoro va partir cet été lors du mercato. Le Français de 18 ans a crevé l'écran depuis ses débuts en Ligue 1 et séduit les plus grands clubs européens. C'est le cas du PSG, qui a rapidement jeté son dévolu sur le natif de Saint-Maurice. Mais voilà, il reste difficile de rivaliser avec le Real Madrid lorsqu'un joueur doit faire un choix. Et Leny Yoro est désormais clair, il veut rejoindre le club merengue, équipe de ses rêves. Le crack tricolore attend désormais que le LOSC se mette d'accord avec le Real Madrid pour rallier l'Espagne. Mais voilà, les champions d'Europe en titre veulent limiter les frais pour enrôler Yoro et ne semblent pas disposés à payer 50 millions d'euros. Une situation qui pourrait bien profiter à... Manchester United !

Yoro et Manchester United, le LOSC dit oui

D'après les dernières informations de Nabil Djellit, les Red Devils veulent griller tout le monde dans le dossier Yoro et viennent de se mettre d'accord totalement avec le LOSC. Au travers d'un post sur X, le journaliste indique : « Manchester United a fait une offre écrite pour Lenny Yoro de 50 millions d'euros et des bonus. Acceptée par Lille. Elle est nettement supérieure à la proposition du Real Madrid, loin d'avoir finalisé le deal. La priorité du joueur reste le Real mais Manchester United pousse ». A noter que le LOSC avait aussi accepté la proposition du PSG pour son défenseur. Le Real Madrid aurait un plan en tête, à savoir de pousser le Dogue à rester une année de plus et ensuite signer libre dans la capitale espagnole. Mais pas sûr que comme avec Kylian Mbappé, cette méthode fonctionne cette fois-ci.