LOSC ‍: France ou Maroc, Bouaddi fait un premier choix

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Véritable pépite issue du centre de formation du LOSC, Ayyoub Bouaddi réalise pour l’instant une saison impressionnante pour son âge (17 ans). Convoité par le Maroc alors qu’il a joué avec les équipes françaises de jeune, le crack lillois n’a pas encore fait son choix.

Cette saison 2024-2025 est celle de la révélation pour Ayyoub Bouaddi. Appelé à évoluer dans l’entrejeu lillois suite à des absences à répétition, le jeune milieu de terrain a eu l’opportunité de faire ses premiers pas dans le monde professionnel dès ses 16 ans. Cette opportunité s’est d’ailleurs transformée en véritable série de matchs puisqu’il a très rapidement montré des capacités hors du commun pour son âge. Bruno Genesio a décidé de ne plus s’en passer et depuis, Bouaddi compte déjà 31 matchs professionnels cette saison. Forcément, sa précocité attise les convoitises des différentes sélections auxquelles il est éligible. S’il a déjà évolué sous le maillot de l’Equipe de France via la sélection U16, U17 et U21, il est surtout convoité par le Maroc. Le joueur, lui, n’a pas encore fait de choix.

Bouaddi a décidé de faire son choix tout seul

Né à Senlis, dans l’Oise, Ayoubb Bouaddi dispose logiquement de la nationalité française, laquelle lui permet d’évoluer avec les jeunes de l’Equipe de France. Toutefois, il possède la double nationalité marocaine par ses origines familiales. Ça, le Maroc le sait et compte bien le convaincre de suivre cette voie, à l’instar d’autres binationaux ces dernières années comme Eliesse Ben Seghir. Malgré tout, L’Equipe nous informe que Bouaddi n’a pas encore fait son choix. Il ne veut d’ailleurs demander l’avis de personne dans son entourage et ne veut pas se laisser influencer au moment de prendre une décision. En Équipe de France, il y a peut-être une place qui se fera dans l’entrejeu, à termes. Reste à savoir si Didier Deschamps estime qu'il mérite déjà d'être appelé à évoluer dans l'élite du football français.