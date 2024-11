LOSC ‍: 10 absents face à la Juve, Genesio rassure les peureux

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, le LOSC compte bien enchainer lors de la réception de la Juve. Mais les Dogues devront faire sans de nombreux éléments.

Le LOSC reste sur deux victoires de prestige en Ligue des champions face au Real Madrid et l'Atlético Madrid. Forcément, les ambitions des Dogues dans la compétition sont revues à la hausse. Ce mardi soir lors de la réception de la Juve, Lille veut enchainer et envoyer un nouveau message à l'Europe du football. Pour l'occasion, Bruno Genesio se devra d'être particulièrement inventif au vu du nombre d'absents qu'il doit déplorer. Ils seront en effet... dix !

Le LOSC décimé, Genesio y croit quand même

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Ces dernières heures en conférence de presse, l'ancien entraineur de l'OL a même donné les noms des absents : Rémy Cabella, Hakon Haraldsson, Thomas Meunier, Ethan Mbappé, Ousmane Touré, Ismaily, Tiago Santos, Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb et André Gomes. Sur la pelouse du Wanda Metropolitano, le LOSC avait créé l'exploit en l'absence de certains joueurs, déjà. Il faudra rééditer cet exploit face à une Vieille Dame qui se doit de réagir après sa défaite à domicile face à Stuttgart. D'ailleurs, Bruno Genesio pense ses hommes capables d'une nouvelle fois se surpasser : « On va jouer notre chance à fond. On est chez nous, notre public sera derrière nous. (...) On a six points en ayant joué les deux plus grosses équipes du groupe avec la Juve et Liverpool. Ça donne de la confiance. Ça ne veut pas dire que tout va parfaitement bien se passer, mais ça donne confiance. Avoir battu ce genre d'équipes, ça veut dire qu'on est capables de le refaire ». Les hommes de Thiago Motta sont prévenus, le LOSC ne jouera pas petits bras et compte bien enchainer un troisième succès de rang en Ligue des champions.