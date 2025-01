Lille ‍: Un buteur vide son casier, ce n’est pas David

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Titulaire surprise au profit de Jonathan David mercredi soir lors de l’éclatante victoire face au Feyenoord Rotterdam (6-1), Mohamed Bayo a de fortes chances de quitter Lille d’ici la fin du mercato le 3 février.

Bruno Genesio a l’art de réserver des surprises parfois très inattendues, y compris dans les grandes soirées de coupe d’Europe. Ce mercredi, l’entraîneur du LOSC a pris tout le monde à contre-pied en titularisant Mohamed Bayo à la pointe de l’attaque nordiste plutôt que Jonathan David, buteur quelques minutes après son entrée en jeu en seconde période. L’ancien attaquant de Clermont n’a pas marqué… et a peut-être disputé ses dernières minutes sous les couleurs lilloises. Recruté par Lille pour 14 millions d’euros il y a deux ans et demi, le buteur de 26 ans a de fortes chances de quitter Lille d’ici la fin du mercato hivernal selon L’Equipe.

Mohamed Bayo a trois courtisans

LdC : Lille inflige une correction à Feyenoord ! https://t.co/l4wyjC1rwx — Foot01.com (@Foot01_com) January 29, 2025

Notre confrère Loïc Tanzi nous apprend que Mohamed Bayo est courtisé par le Royal Antwerp en Belgique, qui souhaite le voir arriver en prêt et qui fait le forcing pour boucler l’opération depuis quelques jours. Mais rien n’est gagné pour le club de D1 belge puisque dans le même temps, le Besiktas Istanbul a aussi manifesté son intérêt tout comme Ipswich en Premier League. Les deux clubs se sont eux aussi positionnés « concrètement » et sont entrés en discussions avec le LOSC. Mohamed Bayo et les dirigeants lillois vont s’entretenir dans les prochaines heures afin de prendre une décision alors que l’ancien Clermontois bénéficie d’un temps de jeu très réduit depuis le début de la saison avec seulement 300 minutes en Ligue 1 et moitié moins en Ligue des Champions. De quoi logiquement donner des envies d’ailleurs à un joueur dont la carrière peine à décoller depuis son passage très remarqué au Clermont Foot.