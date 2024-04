Lille privé d'un penalty évident par Clément Turpin et la VAR ‍?

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Dans un match décisif ce mercredi soir, Monaco a battu Lille (1-0), mais une action de jeu en fin de rencontre met en furie les Nordistes.

Mené au score depuis l'heure de jeu, le LOSC a jeté toutes ses forces dans la bataille afin d'essayer de ramener un point de Louis II. Mais l'ASM a tenu bon et a décroché une victoire en or. Cependant, du côté de Lille, on risque de reparler longtemps de ce penalty qui aurait pu être donné à l'équipe nordiste suite à un duel entre Tiago Santos, qui allait vers le but monégasque, et Takumi Minamino. Dans un geste relevant du kung-fu plus que du football, le joueur de l'ASM a stoppé son adversaire alors que l'on jouait la 82e minute du match. Réclamant un penalty, les Lillois ont vu que Clément Turpin ne bronchait pas, et à voir l'attitude de ce dernier, jamais la VAR ne l'a appelé alors qu'il y avait tout de même un doute sérieux sur sa décision.

Du côté des supporters du LOSC et des observateurs, on criait évidemment au scandale. « Tout est normal pour Mr. Turpin et la VAR. Un numéro de cirque en plus cette saison en Ligue 1, bravo la LFP. ! Cette erreur peut faire PERDRE gros à notre club si on va en tour préliminaire », « Vous avez aimé Turpin ce soir ? Stéphanie Frappart sera l'arbitre dimanche à Metz ! Bonne soirée ! », « Je ne me remets pas de ce que l’on vient de voir. Que Turpin ne siffle pas l’énorme faute de Minamino et un penalty, c'est déjà lunaire, mais alors que la VAR valide, ça, c'est du domaine du surnaturel. Comment peut-on continuer avec ce niveau d’arbitrage ? ». Pour l'instant, les dirigeants lillois n'avaient pas encore réagi à ce qui ressemble tout de même à une énorme erreur d'arbitrage.