Le Barça craque pour ce Lillois qui a éteint Vinicius

Lille a souvent le chic pour dénicher de véritables pépites et a fait honneur à sa réputation en allant chercher Tiago Santos à Estoril pour seulement 6 millions d’euros il y a un an. Le Portugais est aujourd’hui l’un des latéraux les plus courtisés d’Europe, et fait saliver le FC Barcelone.

Recruté par Lille dans l’anonymat le plus complet en provenance d’Estoril en juillet 2023 pour 6 millions d’euros, Tiago Santos est à ce jour l’un des meilleurs joueurs d’Europe à son poste. Défenseur droit ultra-technique et très offensif, il totalise déjà 4 passes décisives et 3 buts depuis son arrivée en France. Eblouissant en Ligue 1, le natif de Lisbonne a confirmé son immense potentiel lors du match très attendu face au Real Madrid, la semaine dernière en Ligue des Champions. Tiago Santos avait pourtant un client de taille dans son couloir en la personne de Vinicius, mais le Brésilien du Real a été inoffensif face au latéral lillois.

Malgré un contrat jusqu’en 2028 avec les Dogues, il y a fort à parier que Tiago Santos sera l’objet de toutes les convoitises lors du prochain mercato estival. Et la tendance se dessine déjà puisque selon les informations du journal Sport, le FC Barcelone est très chaud à l’idée de recruter celui qui est représenté par un certain Jorge Mendes. L’idée du Barça est de repositionner Jules Koundé dans l’axe ou de le vendre en Premier League en cas de grosse offre afin de faire la place à Tiago Santos, lequel est perçu en interne comme le successeur d’un certain Dani Alves. Il est vrai que le style est similaire, souhaitons à l’actuel joueur du LOSC une carrière similaire même si on espère tous voir ce pur talent rester en Ligue 1 le plus longtemps possible.