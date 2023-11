OM-LOSC ‍: Lille écoeuré par la décision de Darmanin

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Incertain, confirmé puis annulé, le déplacement des supporters lillois à Marseille ce samedi soir est passé par tous les états.

Mais au final, le parcage des fans des Dogues sera vide au Vélodrome, en raison des incidents multiples qui ont eu lieu dimanche dernier lors de la venue de l’OL pour un match qui n’a finalement jamais eu lieu. Si Fabio Grosso a été victime du caillassage du bus de la délégation lyonnaise, les cars des supporters ont aussi subi des assauts avec des dégâts matériels importants et de grosses frayeurs pour voir un match de football. Une semaine plus tard, c’est le Ministre de l’Intérieur, contrecarrant toutes les réunions précédentes, qui a finalement décidé d’annuler ce vendredi en fin de matinée, ce déplacement des supporters. Une décision que le club nordiste ne comprend pas, alors qu’on venait de lui assurer, de la part des autorités, que ce déplacement pouvait finalement se faire.

« Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le Ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu’il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s’étant tenus hier et des informations communiquées par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Au contraire, il avait justement été signifié au LOSC la confirmation que le dispositif d’acheminement et de sécurité avait été renforcé afin de garantir le meilleur accueil de ses supporters. Le LOSC regrette néanmoins qu’ils soient, la veille de la rencontre et alors même que certains sont déjà à Marseille ou sur leur route, les victimes collatérales de ces atermoiements », a déploré le club lillois, qui sait que c’est un long voyage de toute la France du Nord au Sud qui est ainsi annulé très tardivement.