Guerre en Israël ‍: Le LOSC envoie un message

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le LOSC a tenu à faire passer un message de paix au moment où de terribles événements se déroulent depuis samedi et l'attaque d'Israël.

« Le LOSC suit avec horreur et tristesse l’évolution de la situation au Proche-Orient. Face à ce conflit qui nous affecte tous, le LOSC souhaite transmettre à ses supporters du monde entier un message de fraternité et de paix, et adresse une pensée émue aux familles touchées de près comme de loin par cette tragédie », indique le club nordiste qui se garde bien de citer les belligérants de ce conflit dramatique.