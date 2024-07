Ethan Mbappé va signer trois ans au LOSC

Le maigre suspense dans le dossier Ethan Mbappé prend fin. Le jeune frère de Kylian va s'engager trois ans avec Lille, il a déjà diffusé une photo sous ses nouvelles couleurs.

Après avoir fait ses adieux au PSG il y a deux semaines, Ethan Mbappé va bien rester en Ligue 1 alors que ces derniers jours la possibilité d'un départ en Liga, mais pas au Real Madrid, avait été évoqué pour le joueur de 17 ans. Cependant, ce mercredi, Mbappé Jr était déjà à Lille afin de passer la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat. Le joueur a déjà laissé filtrer une photo de lui sous ses nouvelles couleurs, et dans la foulée Fabrizio Romano, a précisé qu'Ethan Mbappé allait rapidement s'engager pour les trois prochaines saisons avec le LOSC pour le plus grand plaisir d'Olivier Létang, qui était à la manœuvre dans ce dossier.

🚨🔴 Ethan Mbappé, undergoing medical tests and then signing long term deal as new Lille player.



Ethan Mbappé was never part of talks with Real Madrid as full focus was on solution in Ligue1.



Free transfer set to be completed. 🇫🇷 pic.twitter.com/1GODjbSsqc