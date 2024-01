LOSC ‍: Son rêve est en Premier League, 2 clubs se battent pour lui

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan David est une valeur sûre de Ligue 1 depuis son arrivée au LOSC. Le Canadien ne serait en revanche pas contre un départ prochain du nord de la France.

Le LOSC sait que ce mois de janvier pourrait se montrer plein de rebondissements. Certains joueurs de l'équipe sont courtisés. C'est notamment le cas de Jonathan David. L'international canadien n'a pas caché son intention d'évoluer dans les meilleurs clubs du monde même s'il se sent bien au LOSC. L'été dernier, peu d'offres sont venues sur le bureau des dirigeants lillois. Mais cet hiver, tout s'annonce bien différent, surtout que Jonathan David sera en fin de contrat en juin 2025. Deux clubs anglais sont notamment très intéressés par la possibilité de le signer dans les prochaines semaines.

Jonathan David, le rêve proche de se réaliser ?

Selon les informations de Footballtransfers, Manchester United et Aston Villa envisagent en effet de recruter le joueur de 23 ans. Les Red Devils recherchent un attaquant fiable de toute urgence, après avoir vécu une première moitié de saison chaotique. Le club de Birmingham, qui lutte pour les premières places, veut aussi tenir la distance en apportant un soutien à Ollie Watkins. A noter que le média indique aussi que l'AC Milan garde un oeil sur le dossier, même si Jonathan David ne veut apparemment que la Premier League. L'ancien attaquant de La Gantoise est estimé à 50 millions d'euros mais sa situation contractuelle ainsi que son rendement irrégulier pourraient faire baisser le prix. Les prochaines heures nous en diront plus mais un assaut pour David est donc fort probable. A Lille d'anticiper le coup ou de se montrer ferme. Les Dogues veulent jouer le podium et la perte de David sans un remplaçant de qualité pourrait être préjudiciable.