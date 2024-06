LOSC ‍: Nabil Bentaleb victime d’un malaise et hospitalisé

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Le LOSC a tenu à informer, sur son site officiel, du malaise connu par son milieu de terrain Nabil Bentaleb, qui s’est déroulé dans la soirée du mardi 18 juin. Le club nordiste a donné quelques détails pour confirmer l’information qui circulait, mais assure qu’il ne communiquera plus à ce niveau pour respecter la vie privée du joueur algérien, hospitalisé depuis.

« Le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin. Le joueur a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son soutien. Le Club en appelle par ailleurs au meilleur respect de la vie privée de son joueur », a fait savoir la formation de Lille,