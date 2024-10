Galtier scandalisé par le LOSC, il se voyait en haut de l'affiche

Dans : LOSC.

Par Adrien Guyot

Le LOSC va fêter ses 80 ans dans les prochaines semaines. Sur son affiche publiée sur les réseaux sociaux, un nom n'apparaît pas, celui de Christophe Galtier, qui a passé en tout sept saisons dans le Nord, avec un titre au bout. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Le LOSC se prépare à faire la fête. Le 24 novembre prochain, à l’occasion de la réception du Stade Rennais, le club nordiste va célébrer son 80ème anniversaire. Un match qui avait déjà été coché par tout un club lors de la parution du calendrier. Un mois avant cette rencontre qui marquera quoi qu’il arrive l’histoire de la formation des Dogues, une affiche a été publiée par le LOSC sur tous ses réseaux sociaux. Plusieurs légendes apparaissent, mais pas Christophe Galtier, qui a pourtant été joueur du club lillois entre 1987 et 1990 puis entraîneur entre décembre 2017 et 2021. Outre une qualification pour la Ligue des Champions décrochée en 2019, l’ancien technicien des Verts a emmené Lille sur le toit de la France en parvenant à être sacré champion en 2020/2021. Son absence sur l’affiche n’a pas manqué de le faire réagir ces dernières heures.

Il s'est passé quelque chose en 2021

🔎 Joueur et entraîneur du Losc pendant sept saisons cumulées, Christophe Galtier est absent du visuel du club lillois pour fêter les 80 ans du club. Une situation qui agace le principal intéressé, qui s'en est ému dans un post Linkedin.https://t.co/EkAy5FSQtI — RMC Sport (@RMCsport) October 31, 2024

Sur son compte LinkedIn, celui qui a également coaché l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain a publié un message, répondant ainsi à son ancien employeur : «Un joyeux anniversaire au LOSC et à tous ses supporters. Ne trouvez-vous pas qu’il manque une personne sur cette affiche ? Ce n’est pas comme si cette personne n’avait pas joué trois saisons et entraîné l’équipe durant quatre saisons avec ces résultats : deuxième, quatrième et premier. Il s’est bien passé quelque chose en 2021 ??? Je dis ça, je dis rien», a-t-il interrogé avec des smileys ironiques pour compléter son propos. Si Galtier ne figure pas en photo sur l’affiche, son nom ainsi que tous les joueurs ayant porté la tunique nordiste figurent bel et bien sur le visuel préparé par le LOSC. A noter qu’il y a trois ans, l’entraîneur de 58 ans s’était brouillé avec son président Olivier Létang qui avait tout fait pour le retenir malgré son envie de rejoindre Nice, qu’il a fini par entraîner. Ce règlement de comptes à travers les réseaux démontre que la rancune semble tenace entre les deux hommes.