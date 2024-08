Lille ‍: Un départ surprise rapporte 15 ME

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Mauvaise surprise pour Lille ce vendredi avec la signature quasiment actée du défenseur brésilien Alexsandro. Titulaire dans l’esprit de Bruno Genesio, il s’apprête à rejoindre Bologne pour 15 ME.

Quelques semaines après avoir vendu Leny Yoro à Manchester United pour plus de 60 ME, Lille s’apprête à perdre son deuxième défenseur central titulaire de l’année dernière. Joueur déjà important pour Bruno Genesio en ce début de saison, Alexandro est en partance pour Bologne. Selon les informations de TNT Sports Brasil, le joueur est d’ores et déjà d’accord avec le club italien, qui cherche à remplacer Riccardo Calafiori, parti à Arsenal il y a quelques semaines.

Alexsandro tout proche de Bologne

Félicitations à notre défenseur central Alexsandro qui est devenu papa d’une petite fille 👶



Bienvenue 𝘾𝙝𝙡𝙤𝗲́ au sein de la famille du LOSC ❤️🤍 pic.twitter.com/bLKaw4FSbE — LOSC (@losclive) May 18, 2024

Lille et Bologne sont maintenant entrés en négociations pour trouver un accord au plus vite, ce qui devrait être le cas aux alentours des 15 ME. Un coup dur pour Lille, qui va néanmoins récupérer un joli chèque. Olivier Létang aura ensuite une grosse semaine pour trouver un nouveau défenseur central afin de compenser ce départ préjudiciable puisque Alexsandro avait endossé le costume du patron de la défense lilloise après le départ de Leny Yoro.