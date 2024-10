LdC ‍: Le pénalty pour Lille sidère l’Europe

Dans : LOSC.

Lille s'est imposé sur le terrain de l'Atlético de Madrid pour enchainer après avoir battu le Real Madrid. Le pénalty crucial du 2-1 a fait hurler en Espagne.

Tout sourit aux clubs français en ce début de nouvelle Ligue des Champions. Après avoir tapé le Real Madrid, Lille est allé s’imposer sur le terrain de l’Atlético de Madrid sur le score de 3-1. Cela semblait impossible tant Bruno Genesio avait décidé de faire tourner. Les Espagnols passaient rapidement devant au score, et le LOSC était clairement dans le dur avant le repos. Tout a changé en seconde période, avec une victoire qui s’est dessiné sur un penalty qui a surpris tout le monde. Dans une mêlée de joueurs, l’arbitre italien M. Guida a rapidement désigné le pénalty pour une main de Koke selon lui. Les joueurs madrilènes, sûrs de leur fait, invitaient l’officiel à consulter la VAR, mais dans son oreillette, après de longues minutes d’hésitation, l’officiel confirmait la sentence. Pendant ce temps-là, sur le banc de touche, Diego Simeone devenait encore plus fou que d’habitude en voyant les images où Koke ne touchait pas le ballon de la main, mais plutôt Benjamin André. La seule possibilité de voir un pénalty était une poussette dans les airs, mais bien légère pour l’occasion. Jonathan David ne s’est pas fait prier pour faire passer son équipe devant, avant de mettre un doublé pour une victoire 3-1.

Mais le pénalty accordé en première instance et confirmé par la VAR a en tout cas surpris tous les observateurs. « Mené 1-0, Le LOSC, avec une équipe bis, a profité d'un magnifique but de Zhegrova et d'un pénalty imaginaire pour effacer l'erreur de Touré pour gagner à Madrid », écrit même France Bleu Nord. De son côté, Benjamin André a livré sa version des faits sur les ondes de Canal+. « J’essaye d’attaquer le ballon, il rebondit, je mets le pied au moment où il essaye de dégager et il me prend le pied et c’est le contact qu’il siffle. Il vérifie ensuite si je n’ai pas fait main avant. Il m’enlève le pied alors que je touche le ballon avant lui, donc je pense que c’est ça », a livré le capitaine nordiste. Dans les médias madrilènes, on ne comprenait pas comment un pénalty pouvait être sifflé pour Lille sur une faute de main d’un joueur lillois, et surtout que la VAR ne vienne pas corriger le tir. Si souvent malmenés par l’arbitrage, les clubs français n’ont pas à se plaindre cette saison, et le LOSC ne va pas bouder son plaisir avec la nouvelle performance de Pep Genesio face à un ténor européen.