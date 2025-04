LOSC ‍: Un nouveau défenseur pour la France, Didier Deschamps interpellé

Dans : LOSC.

Par Quentin Mallet

Après une nouvelle prestation de haut niveau lors du derby du Nord face au RC Lens, Bafodé Diakité s’est attiré les éloges de Lucas Chevalier. Pour le portier du LOSC, son coéquipier mérite l’équipe de France.

Face au RC Lens en clôture de la dernière journée de Ligue 1, le LOSC jouait très gros. Une victoire était impérative pour profiter des défaites conjuguées de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais. Après 90 minutes et une boulette de Mathew Ryan, les Dogues se sont imposés sur le plus petit des scores. Surtout, c’était le 13e match de la saison sans encaisser de but. Une prouesse qu’on peut attribuer à Lucas Chevalier, mais aussi à la défense. A l’issue de la victoire face aux Sang et Or, le portier de Lille a dressé un portrait très élogieux à l’égard de son coéquipier Bafodé Diakité, lequel mériterait amplement d’aller en équipe de France.

« On peut aussi parler de l’équipe nationale »

« Moi, quand il est devant moi, je suis serein. Il est très important pour nous. C’est un joueur, il ne faut pas l’oublier, qui joue 90 minutes à chaque match depuis le mois d’août. Il ne sort jamais du onze. Je crois qu’il a joué tous les matchs dans leur intégralité, ou presque (43 sur 44, ndlr). On sent qu’il évolue techniquement. Il est malin. Il a tous les atouts d’un défenseur de très haut niveau. S’il continue comme ça, il pourra aller très haut. On peut parler aussi à un moment donné de l’équipe nationale. Il fait un gros match (contre Lens). On a besoin de toute manière que nos meilleurs soient à leur meilleur niveau en cette fin de saison », a lâché Lucas Chevalier à propos de Bafodé Diakité, pour qui il fait un véritable appel du pied à Didier Deschamps.

Pour rappel, Diakité est au LOSC depuis 2022 et a déjà disputé plus de 100 matchs avec les Dogues. S’il est aujourd’hui un indispensable de la formation de Bruno Genesio, lequel l'a nommé vice-capitaine, il a aussi fait ses classes avec les équipes de France jeunes. De quoi lui donner un certain crédit aux yeux de DD.