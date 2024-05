L1 ‍: Sampaoli, le coup de poker tenté par Lille ‍!

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

En quête d’un nouvel entraîneur après le départ de Paulo Fonseca à l’AC Milan, Lille explore plusieurs pistes. Bruno Genesio est en pole mais avant de foncer sur le technicien français, le LOSC a sondé Jorge Sampaoli.

A l’instar de Nice ou encore de l’OM, Lille est à la recherche de son nouvel entraîneur. Les Dogues, confrontés au départ de Paulo Fonseca à l’AC Milan, s’activent pour boucler au plus vite la succession de l’entraîneur portugais. Ces dernières heures, un nom revient en boucle pour occuper le banc nordiste : Bruno Genesio. Libre depuis son départ du Stade Rennais en cours de saison 2023-2024, le technicien de 57 ans était également annoncé à Nice, qui semble toutefois privilégier la piste Franck Haise. C’est donc à Lille qu’il pourrait rebondir mais avant de foncer sur Bruno Genesio, l’état-major du club nordiste avait manifesté son intérêt pour un entraîneur étranger.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le nom de Jorge Sampaoli a été évoqué en interne au sein du LOSC. « Avant de se rabattre sur d’autres profils plus « français », le LOSC a discuté de la piste… Jorge Sampaoli ! Des discussions avaient même eu lieu la semaine dernière entre son entourage et les dirigeants lillois. Bruno Génésio en pôle. Lamouchi est dans la short-list. Sampaoli ? On m’a fait comprendre que ce ne sera pas lui » a publié le journaliste sur son compte X. Malgré la mauvaise expérience Marcelo Bielsa il y a quelques années, Lille aurait donc pu retenter le coup avec un coach étranger au caractère bien trempé avec Jorge Sampaoli, libre depuis son départ de Flamengo et qui attend un nouveau projet. Les discussions n’ont finalement pas abouti avec l’ancien entraîneur de l’OM et le LOSC se dirige vers Bruno Genesio, avec Sabri Lamouchi en plan B. Mais plus que jamais, l’ancien coach de l’OL et de Rennes est le grand favori pour succéder à Paulo Fonseca à la tête des Dogues.