Le Fée snobe le LOSC pour rejoindre son mentor en Angleterre

En échec à la Roma, l'ancien rennais Enzo Le Fée était dans le viseur du LOSC au mercato. Cependant, le jeune milieu de 24 ans ne reviendra pas en France cet hiver.

Il ira en Angleterre et plus précisément à Sunderland selon les informations de Fabrizio Romano. Le Fée va rejoindre le club de Championship sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Entraîneur des Black Cats, Regis Le Bris a grandement influencé le choix d'un joueur qu'il avait dirigé à Lorient par le passé. Le duo breton tentera de faire remonter Sunderland en Premier League au printemps prochain.

🚨🔴⚪️ Sunderland agree deal to sign Enzo Le Fee from AS Roma, here we go!



Régis Le Bris, crucial to make it happen.



Story confirmed as @MatteMoretto called earlier this week, Black Cats are finalizing formal steps.



Loan deal with buy clause included from AS Roma. pic.twitter.com/RhJkeoO7f5