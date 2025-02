Transfert annulé, Lille outré par ce vilain mensonge

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Lille pensait s’offrir un joli renfort en défense centrale dans le money-time avec Luca Jaquez, pour qui les négociations étaient bien engagées. Mais le défenseur central suisse va finalement rejoindre Stuttgart.

Actif en cette fin de mercato, Lille a bouclé la signature de Chuba Akpom en attaque afin de compenser le départ de Mohamed Bayo. De quoi satisfaire Bruno Genesio, lequel attendait tout de même un joueur de plus dans cette dernière ligne droite mais cette fois dans le secteur défensif. L’entraîneur nordiste aimerait avoir un défenseur central de plus afin de compenser d’éventuelles absences d’Alexsandro et de Diakaté, qui enchaînent quasiment tous les matchs depuis le début de la saison. Des discussions étaient bien engagées pour le transfert de Luca Jaquez en provenance du FC Lucerne en Suisse.

⚪️🔴 Luca Jaquez has completed medical tests and signed today a four year and half deal at Stuttgart.



Jaquez chose Stuttgart over Lille because of the better sporting project. https://t.co/ku8xPgCzYL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

Mais selon Fabrizio Romano, tout est annulé car le joueur de 21 ans va finalement rejoindre Stuttgart en Bundesliga. Un choix qui s’explique en raison du « meilleur projet sportif » du club allemand par rapport à celui du LOSC selon le spécialiste du mercato. Une justification étonnante, surtout au vu de la saison exceptionnelle de Lille, 4e de Ligue 1 et qualifié directement pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Selon nos confrères du Petit Lillois, la raison de ce transfert avorté est bien différente.

Jaquez à Lille, tout s'effondre

Et pour cause, le média spécialiste du LOSC affirme que c’est un désaccord financier entre les dirigeants nordistes et ceux du FC Lucerne qui a tout fait capoter. Très vite, Olivier Létang a fait savoir à son homologue suisse qu’il était prêt à poser 6 millions d’euros sur la table pour recruter le défenseur de 21 ans cet hiver. Mais l’intérêt de Stuttgart a fait grimper les enchères, et le club suisse s’est d’un coup montré plus gourmand. Une attitude qui a fortement déplu au LOSC, qui s’est par la suite retiré des négociations. La question est maintenant de savoir si dans cette dernière journée du mercato, Lille réagira avec une autre piste en défense centrale ou si Bruno Genesio devra terminer la saison avec l’effectif actuel.