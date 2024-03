Paulo Fonseca déclenche un explosif duel OL-OM

Dans : LOSC.

En fin de contrat avec Lille au mois de juin, Paulo Fonseca n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Dogues. L’entraîneur portugais a la cote et intéresse notamment l’OM… et l’OL.

A la recherche d’un entraîneur pour succéder à Jean-Louis Gasset l’été prochain, l’Olympique de Marseille fait de Paulo Fonseca sa priorité. L’information n’a rien de neuf, car le Portugais était déjà sur les tablettes de Pablo Longoria il y a un an. A l’époque, la situation était complexe car Paulo Fonseca avait encore un an de contrat avec Lille, qui ne voulait pas entendre parler d’un départ. Pablo Longoria s’était alors retourné vers son ami Marcelino (on connait la suite). L’été prochain, la situation sera bien différente. Le banc de l’OM est libre, car Jean-Louis Gasset ne sera pas prolongé -sauf surprise- et Paulo Fonseca sera en fin de contrat. Dans son édition du jour, L’Equipe nous rappelle ce jeudi que l’entraîneur portugais du LOSC est une cible toujours privilégiée par l’OM au même titre que celle menant à Christophe Galtier.

Ce qui est nouveau en revanche, c’est d’apprendre que Marseille pourrait être contraint de composer avec la concurrence d’un club de Ligue 1. Hormis Lille, qui va tout faire pour prolonger le contrat de son entraîneur, l’Olympique Lyonnais est également sur les rangs. Une surprise dans la mesure où l’on pensait que la prolongation de Pierre Sage au-delà du mois de juin ne faisait plus aucun doute. L’entraîneur français de 44 ans a réussi son opération maintien et plus que cela en remontant les Gones à la 10e place et en redonnant confiance à un groupe en crise. Lyon étudie toutefois toutes les options pour l’avenir, dont celle menant à Paulo Fonseca. Le club présidé par John Textor est « sensible aux qualités » du technicien du LOSC. Une improbable mais explosive bataille entre l’OL, l’OM et Lille pourrait donc voir le jour dans les semaines à venir afin de convaincre le très courtisé entraîneur portugais.