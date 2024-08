LdC ‍: Lille-Real, les frères Mbappé vont s’affronter

Le tirage au sort a parlé, et le Real Madrid affrontera Lille en Ligue des Champions cette saison. L’occasion pour Kylian Mbappé de croiser son frère Ethan, qui a un peu de temps avec les Dogues depuis le début de la saison. Il est par exemple entré en jeu ce mercredi soir contre le Slavia Prague, et aura à coeur de bien figurer même si le Real Madrid de Kylian Mbappé sera bien évidemment le grand favori de cette confrontation.

🚨🇫🇷 OFFICIAL: Kylian and Ethan Mbappé will face each other in the UCL groupstages. pic.twitter.com/DCu0fS7czq