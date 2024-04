ECL ‍: Emiliano Martinez écoeure le LOSC, Aston Villa par la petite porte

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Quart de finale retour de l'Europa Conférence League :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Aston Villa : 2-1 (1-2 à l'aller), 3-4 aux tirs au but.

Buts : Yazici (15e), André (68e) pour le LOSC ; Cash (87e) pour Aston Villa.

Tirs au but : David (2), Angel Gomes (3), Cabella (4) pour le LOSC ; Tielemans (1), Watkins (2), Cash (3), Douglas Luiz (5) pour Aston Villa.

Après avoir renversé la tendance pendant une partie du match, le Lille OSC s’est finalement fait avoir par Aston Villa et Emiliano Martinez lors de la séance de tirs au but (2-1 après prolongation, 3-4 aux tirs au but). Le club nordiste ne verra donc pas les demi-finales d’une Coupe d’Europe pour la première fois.

Impressionnant cette saison, que ce soit en Coupe d’Europe ou en Ligue 1, le club nordiste avait un rêve : inverser la tendance contre Aston Villa pour écrire son histoire. Plus frais physiquement et mentalement qu’Aston Villa avec un week-end dernier sans match alors que les Villans ont dû batailler pour gagner à Arsenal, les Dogues débutaient parfaitement leur rencontre avec l’ouverture du score de Yazici ! Sur un centre fort de Gudmundsson, le Monsieur Europe du LOSC plantait d’une reprise rasante du gauche (1-0 à la 15e). Désormais à égalité avec Aston Villa, Lille continuait de pousser pour prendre l’avantage, mais Emiliano Martinez sauvait les siens (25e) dans une première période à sens unique.

Au retour des vestiaires, le LOSC continuait de dominer son adversaire anglais et réussissait même à passer devant après l’heure de jeu. Sur un corner tiré côté gauche par Haraldsson, le capitaine André envoyait, depuis le premier poteau, une tête renversée dans le filet opposé pour donner l’avantage aux siens (2-0 à la 68e). En fin de match, l’équipe d’Unai Emery poussait forcément pour tenter de recoller au score, mais Chevalier se montrait décisif sur sa ligne (82e). Sauf que quelques minutes plus tard, le gardien français commettait une erreur en relâchant un ballon de Watkins dont profitait Cash pour remettre les compteurs à zéro d’une frappe du droit (2-1 à la 87e). Suite à ce but un peu polémique, Lille poussait pour faire la différence dans le temps réglementaire avec Diakité (90e+4), mais sans réussite.

Le sort des deux équipes se décidera en prolongation.



On donnera tout pour accrocher cette place en demi-finale 👊#LOSCAVFC 2-1 I 90’ pic.twitter.com/3RuP45Pnw4 — LOSC (@losclive) April 18, 2024

Durant la prolongation, Chevalier se rachetait en effectuant une double parade de grande classe face à Bailey puis Douglas Luiz (100e). Tiago Santos (108e) puis Angel Gomes (115e) étaient ensuite tout proche de faire chavirer le public lillois, avant que Chevalier ne maintienne le LOSC en vie avec un nouvel arrêt décisif (120e).

La qualification allait donc se disputer aux tirs au but. Pendant cette séance, le diable de Dibu Martinez commençait fort en arrêtant la tentative de Bentaleb, mais Chevalier répondait ensuite contre Bailey. Sauf que c'est finalement le champion du monde argentin qui sortait vainqueur de son duel en arrêtant la dernière tentative d'André pour finir d'écoeurer le football français.

À cause de cette défaite au bout du suspense, le LOSC n'écrit donc pas l'histoire en échouant une nouvelle fois aux portes des demi-finales d'une Coupe d'Europe, alors que la formation d'Aston Villa, portée par Martinez, affrontera Fenerbahçe ou l'Olympiakos dans le dernier carré.