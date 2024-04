ECL ‍: Un LOSC déchainé, Unai Emery tremble presque

Dans : LOSC.

Par Adrien Barbet

Cette semaine, les clubs français vont devoir inverser la tendance pour tenter de se qualifier dans le dernier carré de leur compétition européenne. C'est le cas de Lille, opposé à Aston Villa, craintif avant ce match retour.

Battu 2-1 à Birmingham, le LOSC a encore toutes ses chances de renverser Aston Villa dans son antre, le jeudi 18 avril, à 18h45, au stade Pierre-Mauroy. Néanmoins, les Lillois sont opposés, sur le papier, au probable meilleur club encore engagé dans cette Europa Conference League. Quatrième de la Premier League, Aston Villa est la sensation du championnat anglais. Les Villans ont même gagné à Arsenal lors de la dernière journée. Preuve que les hommes d'Unai Emery ont les capacités de faire un résultat à l'extérieur. Pourtant, le technicien espagnol se méfie particulièrement des Dogues. Une équipe qu'il connaît bien puisqu'il a eu l'occasion de les affronter quelques fois lorsqu'il a été sur le banc du Paris Saint-Germain.

Unai Emery pas si confiant pour le match retour à Lille

« Nous avons préparé le match en les comprenant et en les respectant, et nous avons gagné. Nous devons être, plus ou moins, heureux et les respecter encore plus que nous ne l'étions. Ils seront forts dans leur stade et maintenant nous devons essayer de jouer 90 minutes en pensant à la façon dont nous pouvons analyser le match en profondeur et mieux jouer là-bas. Nous devons essayer d'obtenir un bon résultat là-bas » a confié l'ancien entraîneur d'Arsenal en conférence de presse, qui craint apparemment ce match retour et ce déplacement dans le nord de la France. Lille a profité d'une semaine calme, sans match, pour se reposer. Tandis que le club anglais a probablement laissé des forces à Londres. L'occasion pour les joueurs de Paulo Fonseca de frapper un gros coup dans cette C4, face au favori de la compétition.