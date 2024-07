Meunier de retour en Ligue 1, Lille craint la FIFA

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Quatre ans après son départ libre du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier pourrait revenir en Ligue 1. Le latéral droit a trouvé un accord de principe avec Lille et son président Olivier Létang, qu’il a connu dans la capitale française. Mais avant de conclure l’opération, le LOSC attend la validation de la FIFA sur le litige qui oppose le Belge à Trabzonspor.

Victime d’une blessure à la cuisse droite, Thomas Meunier n’a pas pu fouler les pelouses allemandes pendant l’Euro 2024. L’international belge figurait bien dans le groupe de Domenico Tedesco. Mais le latéral droit de 32 ans a dû déclarer forfait pour chacune des rencontres, y compris le huitième de finale contre les Bleus (défaite 1-0). L’ancien joueur du Paris Saint-Germain pourrait tout de même retrouver la France en cas de retour en Ligue 1 cet été.

La FIFA doit trancher

En effet, le joueur libre de tout contrat discute actuellement avec le LOSC. La présence du président Olivier Létang, qu’il a connu au club de la capitale, facilite les échanges. A tel point que les deux parties ont déjà trouvé un accord de principe, annonce le journaliste Sacha Tavolieri. Il reste néanmoins un obstacle avant la signature officielle, et non des moindres. Pour conclure l’arrivée de Thomas Meunier, Lille attend la validation de la FIFA suite au litige entre le Belge et Trabzonspor.

🚨🇧🇪 Thomas Meunier a un accord de principe avec le #LOSC !

🗣️ Les discussions sont en effet très avancées avec le #DiablesRouges mais Lille attend d’avoir le feu vert de la FIFA qui doit confirmer que le Belge est bien libre de tout contrat afin de finaliser l’opération.… https://t.co/DxlEUAnfjb pic.twitter.com/E9P74eupLN — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 17, 2024

Cet hiver, le latéral droit s’était engagé avec le club turc jusqu’en juin 2025, avant de résilier son bail de manière unilatérale. Un geste dénoncé par les dirigeants de Trabzonspor qui ont lancé des poursuites contre le joueur passé par le Borussia Dortmund. L’instance internationale devra donc déterminer si Thomas Meunier pouvait rompre son engagement. Dans le cas contraire, Lille, qui cherche un latéral droit expérimenté pour épauler le jeune Portugais Tiago Santos (21 ans), devra verser une indemnité de transfert à Trabzonspor.