Angel Gomes va mieux et veut déjà rejouer

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Après l'énorme frayeur provoquée par son long KO sur la pelouse du stade Delaune, Angel Gomes a été transporté à l'hôpital de Reims. Et les nouvelles sont bonnes pour le milieu de terrain anglais du LOSC.

C'est un Olivier Létang clairement plus serein qui samedi soir a été en mesure de donner des nouvelles de son joueur. « Les nouvelles d'Angel sont bonnes. On a vraiment eu peur, on a craint le pire à un moment donné. Les informations n'étaient pas très bonnes au début. Finalement, il a quitté le stade en ayant récupéré ses esprits, il était en capacité de comprendre, de parler, il pouvait bouger les bras et les jambes. On a plutôt de très bonnes informations des examens qu'il a réalisés à l'hôpital. Pour vous dire qu'il allait bien, il demandait déjà s'il pouvait jouer le prochain match contre Angers samedi prochain. On a eu une très grosse frayeur. On va quand même attendre de voir comment va se passer la nuit, mais a priori, on a une happy end. On est très heureux pour lui. Il y a beaucoup d'inquiétude. A priori ça se finit plutôt bien. On va attendre d'avoir les résultats définitifs des examens pour savoir quand il pourra nous rejoindre », a précisé le président de Lille.