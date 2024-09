LOSC ‍: Trop de blessures, Lille a trouvé son joker de luxe

Dans : LOSC.

Par Alexis Rose

Frappé par de nombreuses blessures au milieu de terrain en ce début de saison, le LOSC s’apprête à recruter un joueur libre pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio en vue du retour de la Ligue des Champions.

Le mercato a fermé ses portes la semaine passée, mais certains clubs sont toujours actifs sur le marché, à l’image du LOSC. Il faut dire que Lille est touché de plein fouet par les coups durs dans son entrejeu. L’été dernier, le LOSC avait déjà perdu Nabil Bentaleb, éloigné des terrains pour une durée indéterminée suite à un grave malaise cardiaque. Puis lors de la première journée de L1, Lille avait eu très peur pour Angel Gomes, qui avait frôlé la catastrophe lors d’un violent choc à la tête contre Reims. Mais c’est surtout au cours des dernières heures que Bruno Genesio a appris des mauvaises nouvelles. Outre la blessure à la cheville du jeune Ngal'ayel Mukau, le club nordiste doit faire face à la blessure d’Hakon Haraldsson. Le milieu de terrain a quitté sa sélection islandaise mercredi suite à une blessure sérieuse. S’il doit passer une IRM lundi à Lille pour connaître la nature exacte de sa blessure, le joueur de 21 ans pourrait souffrir d’une fracture à un pied. Ce qui éloignerait des terrains l’un des titulaires du LOSC pendant au moins six semaines.

André Gomes bientôt de retour à Lille ?

🔙 Des contacts avec André Gomes ont été renoués hier, suite aux blessure de Hakon Haraldsson, Ngala Mukau et Ethan Mbappé. Des négociations sont en cours avec le milieu de terrain.



👉 https://t.co/XSWnx7DIiw https://t.co/fDHF38XEPk — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) September 5, 2024

Un vrai coup dur qu’Olivier Létang va tenter d’atténuer avant le retour de la L1 la semaine prochaine. En effet, selon les informations de L’Equipe, le LOSC s’est mis en tête de faire venir un joker libre. Si le nom du Français Francis Coquelin a été évoqué, c’est André Gomes qui pourrait faire son retour à Lille. Libre après son départ d’Everton en fin de saison dernière, le milieu portugais serait proche d’un accord avec son ancien club, où il avait donné une belle image en 2022-2023. Expérimenté, André Gomes pourrait apporter un joli coup de main à Angel Gomes et à Benjamin André en vue des échéances à venir, sachant que les jeunes Ayyoub Bouaddi (16 ans) et Ethan Mbappé (17 ans) seront tendres pour enchaîner les matchs tous les trois jours entre la L1 et le retour de la Ligue des Champions, avec notamment un choc contre le Real Madrid le 2 octobre prochain.