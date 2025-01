Genesio s'agace et exige un mercato de feu au LOSC

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le LOSC n'a pu faire mieux que match nul (0-0) sur la pelouse d'Auxerre. De quoi agacer Bruno Genesio, qui veut du renfort rapidement sur le marché des transferts hivernal.

Le LOSC veut jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1 et aller le plus loin possible en Coupe de France et en Ligue des champions. Pour y arriver, les Dogues ont besoin de pouvoir compter sur leurs meilleurs éléments mais aussi sur des renforts prochains au mercato. C'est en tout cas le souhait clair de Bruno Genesio, qui ne pense pas avoir en l'état l'effectif pour mener à bien les ambitions du LOSC. Après le match nul dommageable ce vendredi soir face à Auxerre, l'entraîneur lillois n'a pas manqué d'envoyer un message clair à sa direction, l'invitant à vite passer la seconde sur le mercato.

Genesio prévient tout le monde au LOSC

Devant la presse au sortir de la rencontre en Bourgogne, l'ancien de l'OL n'a en effet pas fait dans la langue de bois, piquant ses joueurs et prévenant le club lillois : « Je vais être clair : ceux qui ont envie de jouer pour le LOSC, qu'ils le disent clairement. S'ils n'ont pas envie ou suffisamment envie, il faut aussi qu'ils le disent pour qu'on puisse ajuster avec le président. Je ressens une petite différence dans l'esprit de mon groupe, ça me taquine. Je pense qu'il y a un mercato. Il faudra prendre des décisions, soit dans un sens, soit dans l'autre. Je vais en parler avec mon président après le match ». Pour rappel, pendant le déplacement à Auxerre, le LOSC a évolué pendant près d'une période en supériorité numérique. Jonathan David a lui raté un pénalty. Les Dogues sont 4es de Ligue 1 après 17 rencontres disputées mais peuvent être dépassés par l'OL et Nice dans les prochaines heures.