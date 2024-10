Lille-Real Madrid, il déchire l'affiche de gala

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Le LOSC reçoit ce mercredi soir le Real Madrid, tenant en titre de la Ligue des champions. Un énorme rendez-vous pour le club nordiste.

La nouvelle formule de la Ligue des champions a le mérite de proposer de très belles affiches, et c'est notamment le cas pour Lille qui reçoit rien moins que le Real Madrid. Si les dirigeants nordistes ont reconnu qu'ils avaient eu une demande colossale de tickets pour cette rencontre, évoquant même la possibilité de remplir six fois le stade Mauroy, Olivier Létang tient tout de même que son club ne se contente pas de faire de la figuration face à Vinicius Jr, Bellingham et autre Kylian Mbappé si ce dernier joue.

Car à force de parler de match de gala, les joueurs lillois pourraient oublier qu'il faut que le LOSC prenne des points au classement de la Ligue des champions après la défaite initiale face au Sporting (2-0) et que Madrid ou pas, la formation de Bruno Genesio doit tenter de renverser l'ogre madrilène sans penser d'abord à récupérer des maillots ou faire des selfies.

Lille doit jouer contre Madrid sans complexe

Alors, à quelques heures de cette rencontre qui va passionner tout le football français, le dirigeant lillois ramène ce LOSC-Real Madrid à la réalité, à savoir qu'il faut que Lille tente de s'imposer. « Je n'aime pas le terme de match de gala. Ce sera probablement le match le plus prestigieux de l'histoire du LOSC, oui, mais est-ce que c'est un match de gala ? On va se présenter face au plus grand club du monde avec la volonté de démontrer que, nous aussi, on a de la personnalité, du caractère. Il faudra être plus que parfait pour obtenir un résultat positif. Ces moments-là, il faut les vivre, ne pas être spectateurs », prévient le président du LOSC, conscient que les stars madrilènes peuvent faire tourner les têtes lilloises.