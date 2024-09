LOSC ‍: Genesio menace de boycotter la Ligue des Champions

Dans : LOSC.

Par Guillaume Conte

Gros coup de sang à Lille, où Bruno Genesio a pesté contre le calendrier, menaçant d'envoyer une équipe B pour disputer la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid.

Après une semaine de repos sans Ligue des Champions, le LOSC se prépare à retrouver son pain quotidien. Mais en marge de la conférence de presse précédant le match de ce samedi au Havre, Bruno Genesio a mis les choses au clair concernant le futur calendrier de son équipe. En effet, la LFP a programmé les matchs du mois d’octobre et l’entraîneur des Dogues a décidé de montrer les crocs. Dans un mois, après la trêve internationale, il y aura un enchainement délicat avec le match à Monaco le vendredi 18 octobre, celui sur le terrain de l’Atlético de Madrid le mercredi 23 octobre au soir, et le choc contre Lens chez son voisin du Nord, le samedi 26 octobre. Vendredi, mercredi et samedi, certains clubs l’ont déjà fait mais ce n’est pas une raison pour Bruno Genesio, qui est entré dans une terrible colère au moment de voir le calendrier qui attend son équipe.

Les footballeurs sont bien payés, et alors ?!

« Je trouve qu’il y a une irresponsabilité. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis, parce que je connais les clichés nous concernant. Oui, on est bien payé et on fait un métier extraordinaire, mais ce n’est pas pour ça que l’on n’a pas le droit de dire certaines choses inhérentes à chaque métier. Jouer à Monaco, à Madrid et à Lens le samedi, pour moi, c’est juste scandaleux », a lancé l’entraineur du LOSC, qui s’est vu répondre que le Classique entre le PSG et l’OM prenait la case de l’affiche du dimanche soir. « On va me dire qu’il y a le Classico et le match de l’OGC Nice qui joue le jeudi, mais quand on fait un calendrier, on le sait qu’il y a ces trois matchs. Au lieu de les mettre la 9e journée, on peut les dispatcher », a dénoncé Bruno Genesio, qui oublie cependant que le calendrier général a été donné au mois de juillet, quand personne ne pouvait avoir si Lille allait disputer la Ligue des Champions.

Résultat, l’ancien coach du Stade Rennais et de l’Olympique Lyonnais est allé au bout de son raisonnement, laissant entendre par amertume qu’il était capable de zapper le match de Ligue des Champions sur le terrain de l’Atlético de Madrid. « Maintenant que c’est fait, on va devoir s’adapter. On ira à Madrid avec une équipe réserve pour se préserver pour le Derby. On me reprochera ensuite de ne pas jouer la Champions League à fond », a anticipé Bruno Genesio qui le sait parfaitement bien qu’il ne va pas se faire que des amis avec ce genre de déclarations.