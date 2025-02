Dortmund prioritaire, le LOSC exige le report du choc face au PSG

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Les deux derniers représentants français en Ligue des champions, le LOSC et le PSG, défieront Dortmund et Liverpool en huitièmes de finale. Les matchs aller auront lieu juste après un certain PSG-Lille en Ligue 1. Un timing dénoncé par les Lillois.

Bon élève du football français en poules, le LOSC a réussi l'exploit de finir dans le top 8 de la phase de ligue en Ligue des champions. Une performance qui n'est pas anecdotique pour les jambes des joueurs lillois. Ces derniers ont évité deux matchs supplémentaires en barrage pendant le mois de février. Cela tombe bien puisque le programme s'annonce démentiel pour Lille. Les Dogues recevront Monaco ce week-end avant d'aller au PSG samedi prochain. Un choc au sommet en Ligue 1 qui intervient juste avant les huitièmes de finale aller pour les deux clubs, avec Dortmund pour Lille et Liverpool pour le PSG.

Lille a demandé à décaler son match de Ligue 1 contre le PSG juste avant les 8es de la Ligue des champions



➡️ https://t.co/g737VpLitQ pic.twitter.com/gVCdVPvf1J — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 21, 2025

72 heures entre le PSG et Dortmund, Lille râle

Si la préparation n'apparaît pas optimale, la LFP a décidé de maintenir quand même la rencontre. Une décision contestée par le LOSC. Selon les informations de L'Equipe, les dirigeants lillois ont transmis à la Ligue une demande pour décaler PSG-Lille. Les Dogues soulignent le fait que le choc de la 24e journée aura lieu le soir du samedi 1er mars , 72 heures seulement avant leur déplacement à Dortmund le soir du mardi 4 mars (le PSG jouera mercredi soir). Un enchaînement difficile d'autant que la rencontre de Ligue 1 ne peut être avancée au vendredi. En effet, le mercredi précédent, le PSG jouera son quart de finale de coupe de France face à Saint-Brieuc.

Lille espère que la LFP sera aussi tolérante que la saison passée. L'instance avait alors reporté les rencontres des clubs français les plus performants en Europe. Deux matchs du PSG et de l'OM avaient été décalés ainsi qu'une rencontre du LOSC déjà.