Officiel ‍: Tiago Santos prolonge au LOSC jusqu'en 2029

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, le LOSC a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur Tiago Santos. Le joueur international portugais est désormais lié au LOSC jusqu’en 2029. Un beau message envoyé par les Dogues à leurs fans, car Santos était très courtisé depuis quelques semaines. Un beau message aussi pour le joueur, victime d'une rupture des ligaments croisés d'un genou récemment à l'entraînement.

Dans son communiqué, le LOSC indique notamment : « En prolongeant aujourd’hui leur contrat, Tiago Santos et le LOSC témoignent de leur confiance et ambition mutuelles. Le Club est déterminé à accompagner son talentueux défenseur dans sa convalescence, puis son retour à la compétition, afin de lui permettre de retrouver la voie de l’ascension qui est la sienne. De son côté, Tiago Santos prouve son attachement au LOSC et à son projet en y engageant aujourd’hui son avenir ».