Lille donne des nouvelles d'Angel Gomes

Par Corentin Facy

Victime d’un gros choc à la tête samedi soir à Reims, Angel Gomes va mieux. Le club nordiste a donné des nouvelles de son milieu de terrain anglais dans un communiqué officiel publié ce dimanche soir.

« Après avoir subi un traumatisme crânien, ce samedi au cours du match Stade de Reims-LOSC (0-2), le milieu de terrain lillois Angel Gomes - après stabilisation de son état sur le terrain - avait été transféré à l’hôpital hier soir afin d’effectuer différents examens. Ces derniers se sont montrés rassurants. Il a donc pu retrouver son domicile familial dans la nuit de samedi à dimanche. » a publié le LOSC sur son site officiel, avant de poursuivre.

« Etroitement suivi par le staff médical lillois, il entame désormais le protocole commotion mis en place par la FFF. Le LOSC souhaite à Angel Gomes un prompt rétablissement et tient à remercier ceux qui, au sein de la famille du LOSC et de la communauté du football dans son ensemble, ont ces dernières heures exprimé leur soutien et leurs encouragements » peut-on lire sur le site officiel des Dogues. De quoi rassurer tout le monde après l’immense frayeur provoquée samedi soir par ce choc à la tête et qui a fait craindre le pire aux joueurs présents sur la pelouse de Reims.