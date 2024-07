LOSC ‍: Ethan Mbappé, déjà une grosse inquiétude

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Alors qu'il montait en puissance avec le LOSC, Ethan Mbappé a connu un coup dur samedi. Le jeune milieu de terrain s'est blessé à la cheville contre le club belge de Genk. Le jeune homme avait la mine grave en quittant le stade.

Premier coup dur pour Ethan Mbappé et le LOSC. Le club nordiste se prépare activement avant la reprise de la saison, en Ligue 1 mais aussi en Ligue des champions avec les tours préliminaires. Cependant, l'enchaînement des matchs a fait une victime : Ethan Mbappé. Après la Gantoise, Lille se frottait à Genk samedi dans le cadre de sa préparation en Belgique. Malheureusement, cette rencontre a été plus courte que prévue pour l'ancien parisien. Entré en fin de match, le jeune frère Mbappé s'est blessé à la cheville 10 minutes plus tard. La blessure pourrait être sérieuse puisqu'il ne pouvait plus poser le pied à terre en quittant le terrain.

Ethan Mbappé quitte la Belgique en béquilles

Soigné par les médecins lillois, Ethan Mbappé est apparu grimaçant. L'inquiétude était de mise côté nordiste surtout qu'Ethan Mbappé a quitté le stade belge la cheville droite bandée, aidé de béquilles. On ne connaît pas encore le diagnostic exact de cette blessure mais le langage corporel du jeune homme de 17 ans n'était pas bon. Son entraîneur Bruno Génésio était tout aussi désorienté devant la presse.

J'espère revenir le plus rapidement possible 😔🙏🏽

Merci aux supporters d'avoir fais le déplacement 🔴⚪️



😔😔… pic.twitter.com/J2xF9wylh1 — Ethan Mbappé (@Ethanmbappe7) July 20, 2024

« Je n’ai pas encore eu le temps de voir ni le médecin ni Ethan (Mbappé). J’espère que ce ne sera pas trop grave, je n’aime pas voir les joueurs sortir comme ça du terrain. Je ne peux pas vous en dire plus, je n’ai pas d’informations supplémentaires », a t-il confié au média Le Petit Lillois. Génésio est d'autant plus déçu qu'il a apprécié les performances d'Ethan Mbappé dans cette avant-saison, notamment à la Gantoise quelques jours avant. Malheureusement, un coup d'arrêt est peut-être à prévoir pour Ethan Mbappé. C'est bien dommage pour celui qui venait de prendre son envol à Lille, loin du PSG et de son grand frère Kylian.