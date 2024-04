C3 ‍: Lille privé de Zhegrova contre Aston Villa

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de Lille depuis le début de la saison, Edon Zhegrova sera forfait pour la réception d’Aston Villa en quart de finale retour de la Conférence League jeudi soir à 18h45.

Coup dur pour Lille à 48 heures de la réception d’Aston Villa, jeudi soir en Conférence League. Alors que les Dogues comptent un but de retard sur le club anglais après le match aller, Paulo Fonseca sera privé de son meilleur joueur Edon Zhegrova pour le match retour. Le technicien portugais a officialisé la nouvelle ce mercredi en conférence de presse. « Je m'attends à ce qu'il soit prêt pour le prochain match de Championnat. Adam Ounas réintègre le groupe » a indiqué Paulo Fonseca au sujet d’Edon Zhegrova, touché à la cheville gauche et qui n’est pas suffisamment remis pour postuler à une place contre Aston Villa. Un match que manqueront également Miramon, Ilic, Umtiti et Fernandes.